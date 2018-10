Empfehlung - Dauerbrenner in Venlos Abwehr: Für Nils Röseler läuft’s rund

Emmen Nach einem ziemlich anstrengenden Arbeitstag schlurft Nils Röseler im Flutlichtschein des Emmener Stadions „De Oude Meerdijk“ gemächlich zum schwarzen Spielerbus des VVV-Venlo. Im Freitagabendspiel beim FC Emmen hatte der aus Bad Bentheim stammende Innenverteidiger des niederländischen Erstligisten erheblich mehr zu tun gehabt als erwartet: Nach einer frühen Roten Karte für seinen Teamkollegen Roel Janssen (19. Minute) stand die Venloer Defensive mehr als eine Stunde lang unter dem Dauerdruck des gastgebenden Aufsteigers, mehrfach musste Röseler und Co. in höchster Not retten. „Wir hatten uns vor dem Spiel etwas mehr erhofft“, sagte der 26-Jährige nach dem 1:1-Unentschieden, „aber nach dem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein.“ Mit etwas Glück und dank des starken deutschen Torwarts Lars Unnerstall (früher Schalke 04) ließ Venlo nach einer frühen 1:0-Führung in Unterzahl nur den Ausgleich durch Emmens Stef Gronsveld zu (65.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dauerbrenner-in-venlos-abwehr-fuer-nils-roeseler-laeufts-rund-263351.html