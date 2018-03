Empfehlung - Dauerbrenner bei der HSG: Pavel Mickal eröffnet 400er-Klub

fh Nordhorn. Rekordspieler der HSG Nordhorn-Lingen ist Pavel Mickal schon; am Sonnabend im Derby der 2. Handball-Bundesliga beim Wilhelmshavener HV (19.30 Uhr, Nordfrost-Arena) setzt der Linksaußen allerdings eine ganz besondere Marke. Er wird der Erste im 400er-Klub der HSG sein; das hat seit dem Aufstieg des Klubs 1999 in die 1. Liga noch keiner geschafft. „Das ist echt eine Hausnummer“, kommentiert Trainer Heiner Bültmann den bevorstehenden 400. Einsatz des 34-Jährigen im HSG-Trikot. 2005 kam er als 21-Jähriger vom tschechischen Erstligisten HC Zubri in die Grafschaft; zwar standen bereits zwei Länderspiele für Tschechien in seiner Statistik, doch bei der HSG war er auf dem linken Flügel die Nummer zwei hinter dem schwedischen Nationalspieler Matthias Franzén.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dauerbrenner-bei-der-hsg-pavel-mickal-eroeffnet-400er-klub-229285.html