Empfehlung - Das Ziel in Brandlecht heißt mal wieder Klassenerhalt

Brandlecht Dass sich Matthias Hartwich, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SpVgg. Brandlecht-Hestrup, über eine Niederlage mal nicht ärgert, kommt selten vor. Doch in den letzten Wochen gab es zwei Pleiten, die er ohne viel Murren wegsteckte: Da war zum einen das 2:3 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Schapen am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Mannschaft den Nichtabstieg schon perfekt gemacht, sodass die Pleite nicht mehr ins Gewicht fiel. Und am Sonnabend leisteten sich die Brandlechter ein 0:6 im Test gegen den VfL Emslage – und wieder blieb Hartwich ruhig. Denn: „Erkenntnisse sind wichtiger als Ergebnisse“, sagt er zum Ausrutscher während der Vorbereitung, die für die Brandlechter Anfang Juli begonnen hat. Alles ist in diesen Tagen und Wochen dem großen Ziel untergeordnet, das für Hartwich und seine Truppe dasselbe wie im Vorjahr ist: der Klassenerhalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-ziel-in-brandlecht-heisst-mal-wieder-klassenerhalt-242935.html