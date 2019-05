Das Ziel der HSG: Alarmstufe Rot im ausverkauften Euregium

Mit 3500 Besuchern ist die Halle beim vorerst letzten Zweitligaspiel der Handballer am Sonnabend gegen Bayer Dormagen (18 Uhr) rappelvoll. Der Verein will bis zu 2000 Aufstiegsshirts verkaufen. Es gibt Freibier. Und der Verkauf der Dauerkarten läuft an.