Empfehlung - Das Ziel beim SCU: „Wieder mal für ein gutes Spiel belohnen“

Emlichheim In einer bislang richtig guten Saison haben die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim nur zwei Mal glatt in drei Sätzen verloren: Mitte November im Heimspiel gegen den dominierenden Tabellenführer aus Borken – und einen Spieltag vorher in Stralsund. „Damals waren wir ziemlich chancenlos“, erinnert sich Trainer Pascall Reiß an den Emlichheimer Auftritt bei den Wildcats. Nach gerade einmal 73 Spielminuten stand die Niederlage fest. Am Sonntag nun gastieren die Stralsunderinnen zum Rückspiel in der Vechtetalhalle. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass es diesmal anders läuft. Wir werden besser auf Stralsund eingestellt sein“, sagt Reiß, der seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Beginn ist um 16 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-ziel-beim-scu-wieder-mal-fuer-ein-gutes-spiel-belohnen-281940.html