Empfehlung - Das muss man wissen zum Großen Preis von Österreich

dpaSpielberg Auch sie schwitzen, sie sind derartige Extremverhältnisse aber gewohnt. Auf Strecken wie in Singapur selbst bei Nacht oder einst in Malaysia kommt und kam noch eine hohe Luftfeuchtigkeit hinzu. Was die Fahrer gleichwohl anstrengt, lässt auch die Autos nicht kalt: Kühlung ist eines der großen Themen am Rennwochenende auf dem Red Bull Ring. Und natürlich sind es auch die Reifen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-muss-man-wissen-zum-grossen-preis-von-oesterreich-304465.html