Empfehlung - „Das Lachen der Kinder ist für mich die größte Motivation“

Schüttorf. In der Schüttorfer Vechtehalle sind die Mädchen und Jungen am Montagnachmittag mit viel Spaß und Ehrgeiz bei der Sache. Im Sekundentakt fliegen die Federbälle über das Netz. Die Schläger, die der Nachwuchs der Badminton-Abteilung des FC Schüttorf 09 in der Hand hält, sind dabei teilweise fast so groß wie die Kids selbst. Vier Jahre ist der jüngste Spieler in der Abteilung erst alt – aber schon richtig geschickt im Umgang mit Federball und Schläger. Insgesamt sind aktuell rund 35 Kinder und Jugendliche in der Nachwuchsabteilung aktiv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-lachen-der-kinder-ist-fuer-mich-die-groesste-motivation-219222.html