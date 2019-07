Das Comeback einer 15-Jährigen - Gauff im Achtelfinale

Die 15-jährige Cori Gauff verblüfft weiter in Wimbledon. In der dritten Runde begeisterte der US-Teenager mit einem unglaublichen Comeback. Gewinnt die Achtelfinalistin auch am Montag, wäre die Tennis-Überraschung noch viel größer.