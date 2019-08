Das bringt die Fußball-Woche

Der Ball rollt in der Bundesliga. Nach dem Saisonstart richten sich die Blicke nach München, wo Bayern-Leihspieler Coutinho das Training aufnimmt. In Berlin will der DFB einen Schritt aus der Krise machen. Frankfurts nächste Europa-Tournee setzt sich in Straßburg fort.