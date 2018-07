Empfehlung - Das bringt die 12. Etappe der Tour de France

dpaBourg-Saint-Maurice. Die 12. Etappe von Bourg-Saint Maurice kann Marcel Kittel allerdings nur im Fernsehen verfolgen. Der Sprinterkönig des Vorjahres scheiterte am Mittwoch in La Rosière am Zeitlimit und musste die Tour verlassen. „Ich habe mein Bestes gegeben und bin trotzdem rausgeflogen. Ein solche extreme Etappe gab es selten“, sagte Kittel, der zugab: „Körperlich hatte ich mehr Mühe als sonst, in diesem Jahr lief nicht immer alles rund.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-die-12-etappe-der-tour-de-france-243498.html