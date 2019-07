Empfehlung - Das bringt der Tag in Wimbledon: Kerber will zweiten Sieg

dpaLondon Angeführt von Angelique Kerber spielt ein deutsches Tennis-Quintett am Donnerstag in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-der-tag-in-wimbledonkerber-will-zweiten-sieg-305912.html