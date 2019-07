Empfehlung - Das bringt der Tag bei der Tour de France

dpaLa Planche des Belles Filles Jetzt gilt es! Am sechsten Tag der Tour de France geht es erstmals richtig in die Berge. Wie steht es um die Form von Titelverteidiger Geraint Thomas? Was hat Jungstar Egan Bernal drauf? Kann Frankreichs Liebling Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot behalten?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-der-tag-bei-der-tour-de-france-307133.html