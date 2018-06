Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Endspurt in der Vorrunde der Fußball-WM: Neben den bereits qualifizierten Teams Belgien und England in der Gruppe G muss in der Gruppe H eine Mannschaft aus dem Trio Japan, Kolumbien und Senegal nach Hause fahren. Die DFB-Elf reist zurück nach Deutschland.