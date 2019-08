Empfehlung - Das bringt der Tag bei den US Open in New York

dpaNew York In New York beginnen am heutigen Montag die US Open. Beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison wollen die Deutschen ihre bislang durchwachsene Bilanz in diesem Jahr aufpolieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-der-tag-bei-den-us-open-in-new-york-315096.html