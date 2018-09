Empfehlung - Das bringt der Tag bei den US Open

dpaNew York Das Finale der US Open zwischen dem ehemaligen Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Juan Martin del Potro ist am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) nicht nur ein Endspiel zwischen Spielern, die in New York schon gewonnen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-der-tag-bei-den-us-open-249490.html