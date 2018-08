Empfehlung - Das bringt der Tag bei den European Championships in Glasgow

dpaGlasgow Am dritten Tag der European Championships in Glasgow fallen 23 Entscheidungen. Dabei haben deutsche Athleten bei den Europameisterschaften in drei Sportarten Medaillenchancen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/das-bringt-der-tag-bei-den-european-championships-in-glasgow-245289.html