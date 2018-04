Empfehlung - Darüber wird im F1-Fahrerlager in Shanghai auch gesprochen

dpaShanghai. ABKÜHLEN: Nach dem Wirbel um seinen „Schwachkopf“-Fluch Richtung Red-Bull-Pilot Max Verstappen wird sich Lewis Hamilton künftig im sogenannten Cool-Down-Raum eher zurückhalten. In dem Raum treffen sich die ersten Drei eines Rennens vor der Siegerehrung. Beim vergangenen Rennen hatte der ungestüme Niederländer den britischen Weltmeister wegen seines Überholmanövers zu Beginn des Rennens gegen sich aufgebracht. „Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Kameras vergessen habe!“, sagte Hamilton in China, bat aber zugleich um Verständnis: Wenn man so voller Emotionen sei und dann ein Mikrofon ins Gesicht gehalten bekomme, „wird man nicht so antworten, wie man es normalerweise tut“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/darueber-wird-imf1-fahrerlager-in-shanghai-auch-gesprochen-232363.html