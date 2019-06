Empfehlung - Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager

dpaSpielberg Nicht nur Lewis Hamilton denkt besonders auch in den Tagen beim Großen Preis von Österreich an den dreimaligen Champion, der am 20. Mai starb. Es ist eines der Themen neben der Krise von Ferrari, der Überlegenheit von Hamilton und der Gluthitze, die im Formel-1-Fahrerlager von Spielberg die Runde machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/darueber-wird-auch-noch-gesprochen-im-fahrerlager-304671.html