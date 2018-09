Empfehlung - Darüber wird auch gesprochen im Fahrerlager der Formel 1

dpaSingapur MILES UND MODE: Vor dem wohl härtesten Saisonrennen ging WM-Spitzenreiter und Vierfach-Weltmeister Lewis Hamilton einer seiner vielen Leidenschaften nach. Zwischen seinem Sieg in Monza und dem Start in das Grand-Prix-Wochenende in Singapur flog der Mercedes-Pilot nach Shanghai und New York. Der Anlass war bei beiden Trips der gleiche: die Vorstellung seiner Modelinie. Dass er sich auf dem Weg zu seinem fünften Titel zu sehr ablenken lässt, glaubt der 33-Jährige nicht. „Es gibt nicht einen einzigen Moment, in dem ich nicht an das Rennfahren, an die Meisterschaft denke“, versicherte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/darueber-wird-auch-gesprochen-im-fahrerlager-der-formel-1-250240.html