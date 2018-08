Empfehlung - Darüber wird auch gesprochen im Fahrerlager der Formel 1

dpaSpa-Francorchamps FARCE INDIA: Der Start des Force-India-Teams stand bis zum Schluss auf der Kippe. Nach der Insolvenz hatten die neuen Besitzer schon das gesamte Material des Teams gekauft, einige Konkurrenten legten jedoch ihr Veto gegen den Übernahme-Deal ein. Wie immer ging es um Geld. Gerade noch rechtzeitig erzielten Weltverband und Formel-1-Führung einen Kompromiss. Das Team darf künftig Racing Point heißen, muss aber alle bisher erzielten WM-Punkte abgeben. Die Fahrer bleiben in Spa dieselben: Sergio Perez und Esteban Ocon sitzen weiter in den Autos. Die Frage ist nur: Wie lange bleibt das so?(...)