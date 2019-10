Empfehlung - Darüber spricht die Liga: Löw-Auswahl und Super-Bayern

dpaBerlin Nach der Gala-Vorstellung in der Champions League will der FC Bayern auch als Spitzenreiter in die Länderspiel-Pause gehen. Voraussetzung dafür wäre am Samstag ein Sieg gegen 1899 Hoffenheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/darueber-spricht-die-liga-loew-auswahl-und-super-bayern-322056.html