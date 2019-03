Empfehlung - Dart-Legende van Barneveld erklärt Rücktritt

dpaRotterdam Der 51-jährige Niederländer gab seine Entscheidung nach einer 1:7-Niederlage gegen seinen Landsmann Michael van Gerwen in der Premier League in Rotterdam bekannt. „Ich habe eine Entscheidung getroffen - ich bin jetzt fertig. Ich will diese Schmerzen nicht mehr“, sagte van Barneveld dem Sender Sky Sports. Ursprünglich hatte er seine Karriere zum Jahresende ausklingen lassen wollen. „Ich bin immer noch ein stolzer Mann, aber ich bin fertig, das war's“, sagte van Barneveld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dart-legende-van-barneveld-erklaert-ruecktritt-289268.html