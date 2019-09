Darauf muss man beim Großen Preis von Russland achten

Verlängert Ferrari seine Siegesserie in der Formel 1? Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Russland, Sebastian Vettel als Dritter. Doch Dauerrivale Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton lauert in Sotschi auf seine Chance.