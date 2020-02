Empfehlung - Dann halt auswärts: Meppen will den ersten Sieg des Jahres

Meppen In der 3. Liga wollen die Fußballer des SV Meppen im dritten Spiel des Jahres den ersten Sieg einfahren. Heute gastiert die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart um 14 Uhr beim 1. FC Magdeburg. Der MDR überträgt die Partie live aus der MDCC-Arena. Der Start in das Jahr 2020 verlief für die Emsländer alles andere als gut: Nach einer tollen Siegesserie am Ende der Hinrunde zog der SVM in den ersten beiden Begegnungen im heimischen Stadion den Kürzeren. Auf das 0:1 gegen Waldhof Mannheim folgte am vergangenen Wochenende die unglückliche 1:2-Niederlage gegen den Chemnitzer FC. In Magdeburg soll nun der erste Sieg des neuen Jahres her. Allerdings muss Coach Neidhart neben dem Langzeitverletzten Marcus Piossek auf Flügelspieler Marius Keinsorge sowie Abwehrchef Steffen Puttkammer verzichten. Während Puttkammer eine Sperre nach seiner fünften gelben Karte absitzt, zog sich Kleinsorge einen Muskelfaserriss zu und wird aller Voraussicht nach länger ausfallen. Die Gastgeber aus Magdeburg stehen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz. Auch die Mannschaft von Trainer Claus-Peter Wollitz hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Insgesamt ist Magdeburg schon seit fünf Spielen ohne Dreier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dann-halt-auswaerts-meppen-will-den-ersten-sieg-des-jahres-343266.html