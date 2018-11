Empfehlung - Dank Ravensbergen: HSG bleibt gegen Rimpar bis zum Ende vorn

Nordhorn In der zweiten Halbzeit hatte Bart Ravensbergen im Tor des Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen nicht mehr allzu viele Bälle zu packen gekriegt. Mit zwei starken Paraden in der Schlussphase aber rettete der Niederländer seinem Team am Sonntagabend den am Ende hart erkämpften Heimsieg gegen die DJK Rimpar: Erst lenkte er beim Stand von 25:24 einen Siebenmeter des zuvor so treffsicheren Benedikt Brielmeier um den Pfosten (58. Minute), 30 Sekunden vor der Schlusssirene wehrte er auch noch einen freien Wurf von Lukas Siegler ab. Den Schlusspunkt setzte Nordhorns Lasse Seidel, der Sekunden vor dem Ende den Treffer zum 26:24 (17:12)-Endstand für die HSG setzte. „Das war am Ende reine Nervensache“, pustete HSG-Trainer Heiner Bültmann durch. Und mit Blick auf seinen Torwart sagte er: „Gute Torhüter halten vor allem die wichtigen Bälle.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dank-ravensbergen-hsg-bleibt-gegen-rimpar-bis-zum-ende-vorn-266931.html