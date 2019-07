Empfehlung - Danielius Nomanovas spielt weiter für den ECN

Nordhorn Der Eishockey-Regionalligist EC Nordhorn kann eine wichtige Personalie vermelden: Der litauische Nationalspieler Danielius Nomanovas, der während der vergangenen Saison in der Grafschaft angeheuert hat, wird nach der Sommerpause zurückkehren und weiter für den ECN spielen. „Wir freuen uns, dass wir den starken Litauer wieder für uns gewinnen konnten. Er hat uns in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein tolles Eishockey spielt und gut in unser neues Team passt“, sagt der ECN-Vorsitzende Dominik Kuprecht, der die Verpflichtung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen eingefädelt hat. Der 23-jährige Stürmer, der nach seiner Verpflichtung im Januar stark aufspielte und in 14 Spielen 25 Scorerpunkte (15 Tore, 10 Vorlagen) für die Nordhorner verbuchte, bringt einiges an Erfahrung mit. Nomanovas lief vor seinem Engagement beim ECN für die Blackburn Hawks in der zweiten englischen Liga auf und schnürte sich bereits für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes die Schuhe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/danielius-nomanovas-spielt-weiter-fuer-den-ecn-307410.html