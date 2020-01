Empfehlung - Daniel Befort spielt wieder für den FC Schüttorf 09

Schüttorf Daniel Befort kehrt nach einem halben Jahr bei Eintracht Rheine zum Fußball-Landesligisten FC Schüttorf 09 zurück. Der 26-jährige Abwehrspieler hatte seinen Heimatverein im Sommer in Richtung Rheine verlassen, um dort in der Oberliga Westfalen eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. Nach einem Arbeitsplatzwechsel war der hiermit verbundene Aufwand von ihm nicht mehr in vollem Umfang leistbar, teilt der Schüttorfer Klub mit. Die 09-Verantwortlichen sind froh, dass sich Befort wieder seinem Heimatverein anschließt. „Daniel ist ein Spieler, der uns bei unserem Ziel Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann und mehr Stabilität in unsere Defensive bringen wird“, sagt Rainer Sobiech, der den Tabellenelften der Landesliga Weser/Ems zusammen mit Michael Schmidt trainiert. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/daniel-befort-spielt-wieder-fuer-den-fc-schuettorf-09-338261.html