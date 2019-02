Empfehlung - Dani Dirksen kehrt zurück zum VfL Weiße Elf

Nordhorn Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf treiben ihre personellen Planungen für die kommende Saison 2019/2020 weiter voran. Dani Dirksen, aktuell Leistungsträger und Kapitän beim westfälischen Kreisligisten SG Gronau, kehrt im Sommer an den Ootmarsumer Weg zurück. Der 22-Jährige, nach Sergen Dönmez von Union Lohne der zweite externe Zugang der Nordhorner, trug bereits in der Jugend das Trikot des VfL Weiße Elf und schaffte im Sommer 2015 den Sprung aus der U19 in den Bezirksligakader. Nach wenigen Wochen bot sich dem Offensivallrounder seinerzeit allerdings die Möglichkeit, beim niederländischen Verein HHC Hardenberg höherklassig zu spielen. „Diese Chance wollten wir Dani nicht verbauen, auch wenn wir ihn nur schweren Herzens haben ziehen lassen“, sagt das Nordhorner Trainerduo Dennis Brode und Thomas kleine Lögte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dani-dirksen-kehrt-zurueck-zum-vfl-weisse-elf-280638.html