München Der Schüttorfer Dan John ist neuer Studenten-Weltmeister im Beachvolleyball. Am Freitag holte sich der 09-Akteur zusammen mit Eric Stadie überraschend in München den Titel. Dabei waren John/Stadie lediglich als Nummer 14 der Setzliste ins Turnier gestartet. Im Endspiel kam es gegen Bennet und David Poniewaz nicht nur zu einem rein deutschen Duell, es standen sich auch ein langjähriger und ein neuer Spieler des FC 09 gegenüber. Denn Bennet Poniewaz wird in der kommenden Hallensaison für die Schüttorfer in der 2. Bundesliga aufschlagen. Die beiden Poniewaz-Zwillinge, die zur erweiterten deutschen Spitze im Beachvolleyball zählen, gingen als Nummer eins der WM-Setzliste als Favorit ins Endspiel. Dan John spielte mit Eric Stadie aber beherzt auf und gewann den ersten Durchgang mit 21:17. Im zweiten Satz wurde es noch etwas enger. Mit einem 21:19 machte das Studenten-Duo aber den Weltmeistertitel perfekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dan-john-holt-bei-studenten-wm-ueberraschend-den-titel-242960.html