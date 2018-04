Empfehlung - Dallas Mavericks verlieren letztes Saisonspiel gegen Suns

dpaDallas. Der 39-jährige Würzburger, der in der Voroche am linken Knöchel operiert wurde, stand seinem Team nicht zur Verfügung. Landsmann Maxi Kleber erzielte zehn Punkte. Bei den Gästen aus Arizona überzeugte Alec Peters mit 36 Zählern. Mit einer Bilanz von 24 Siegen und 58 Niederlagen verabschiedeten sich die Mavs als Drittletzter in der Western Conference in die Sommerpause. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dallas-mavericks-verlieren-letztes-saisonspiel-gegen-suns-232127.html