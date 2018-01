Empfehlung - Dahlmeier als 48. mit schwächstem Karriere-Resultat

dpaRuhpolding. Laura Dahlmeier nahm ihr schlechtestes Karriere-Ergebnis mit Galgenhumor. „Super. Ich bin so zufrieden. Es war so ein schönes Rennen. Und das tolle Schießergebnis. Grandios“, sagte die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin nach Platz 48 im Weltcup-Einzel in Ruhpolding.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/dahlmeier-als-48-mit-schwaechstem-karriere-resultat-221385.html