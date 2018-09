Empfehlung - Dänen mit drei Bundesligaprofis gegen Wales

dpaAarhus Torhüter Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmunds Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig stehen im Aufgebot für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr) in Aarhus. Spieler und Verband hatten sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, unter den Konditionen des ausgelaufenen Sponsoring-Vertrages zu spielen.(...)