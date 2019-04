Empfehlung - Dämpfer für Tottenham Hotspur: 0:1 gegen West Ham

dpaLondon Die Londoner unterlagen in der englischen Fußball-Meisterschaft daheim mit 0:1 (0:0) gegen den Stadtrivalen West Ham United. Michail Antonio erzielte in der 67. Minute das Tor für die Gäste. Die Spurs sind zwar mit 70 Punkten weiter Tabellendritter. Die Verfolger FC Chelsea (67) und FC Arsenal (66) könnten aber mit Siegen am Sonntag aufschließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/daempfer-fuer-tottenham-hotspur-01-gegen-west-ham-294235.html