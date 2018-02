Empfehlung - Dämpfer für Kegelfreunde im Abstiegskampf

gn Solingen. In den vergangenen Jahren waren die Play-off-Spiele um den Verbleib in der 2. Liga immer eine Spezialität der Kegelfreunde Nordhorn-Listrup, der Start in die diesjährige Runde in Solingen lief allerdings überhaupt nicht nach dem Geschmack der Grafschafter. Sie belegten in der Viererrunde mit KSF BW Solingen-Hilden, KSG Tecklenburger Land und VOK Osnabrück zum Auftakt den letzten Platz und haben nun auch in der Gesamtwertung die rote Laterne übernommen. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/daempfer-fuer-kegelfreunde-im-abstiegskampf-226224.html