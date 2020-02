Empfehlung - Da ist der zweite Sieg: HSG gewinnt in Berlin mit 32:30

Berlin Gegen die „Großen“ der Liga zeigt die HSG Nordhorn-Lingen weiter ihre besten Leistungen – und diesmal klappte es ausgerechnet bei einem deutschen Handball-Schwergewicht mit dem lange ersehnten zweiten Saisonsieg in der Bundesliga: Zwei Wochen nach dem starken Auftritt in Flensburg siegte das Schlusslicht gegen die Füchse Berlin mit 32:30 (14:12). Die Partie entschied sich vor erst in den letzten Minuten. Georg Pöhle hatte sein Team ziemlich genau zehn Minuten vor dem Ende mit 24:23 in Führung gebracht, danach konterten aber die Berliner mit zwei Toren. Drei Minuten vor Schluss war es der überragende Robert Weber, der einen Siebenmeter zum 29:28 verwandelte. Toon Lenders düpierte im nächsten Angriff die noch nicht wieder aufgestellte Berliner Abwehr – 30:29. Berlin stand in der vorletzten Minute unter Druck – und verlor den Ball im Spielaufbau. Julian Possehl hatte nach Zuspiel von Pavel Mickal keine Probleme, das 31:29 zu erzielen. Der Sieg war zum Greifen nah. Und der Jubel kannte schon 55 Sekunden vor Ende keine Grenzen, als Stipe Mandalinic den nächsten Wurf der Gastgeber neben das Tor setzte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/da-ist-der-zweite-sieg-hsg-gewinnt-in-berlin-mit-3230-345880.html