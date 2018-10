Empfehlung - Crossfitness und SUP sind der Renner

Nordhorn Etwa 200 Teilnehmer nutzten in den vergangenen zwei Monaten das Angebot „Platzwechsel – Bewege Dein Leben in Nordhorn“. Das war eines der Ergebnisse, die der Kreissportbund bei der Abschlussveranstaltung des Projekts, das Bewegungsmuffel vom Sofa locken sollte, am vergangenen Freitag im Nino-Hochbau vorstellte. „Ich hoffe, dass diese Leute weiter am Ball bleiben“, sagte Sportreferentin Tanja Hennig, die das vom KSB gemeinsam mit der Stadt Nordhorn, der Pronova BKK und dem Team Gesundheit initiierte Projekt zusammen mit KSB-Mitarbeiterin Carina Hopp betreut hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/crossfitness-und-sup-sind-der-renner-258617.html