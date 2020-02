/ Lesedauer: ca. 2min Coup im Landespokal: SK Blanke besiegt Schach-Bundesligisten

Die Nordhorner zogen durch einen 3:1-Erfolg im Viertelfinale beim SV Lingen in das Final-Four-Turnier ein und dürfen auf die Qualifikation für die deutsche Pokalrunde in der kommenden Saison hoffen. Frank Kroeze besiegte in Lingen den Großmeister Gutman.