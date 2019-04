Cordes: Bezirksliga-Tabelle ist wieder scharf gemacht worden

Ein interessantes Bezirksliga-Kreisduell gegen Lohne steht am Sonntag im Nordhorner Eintracht-Stadion an. Ein wichtiges Heimspiel hat Borussia Neuenhaus. Bereits am Freitag sind der VfL Weiße Elf (in Spelle) und Brandlecht-Hestrup (in Laxten) im Einsatz.