Empfehlung - „Coole Boys“ und „Jungs-WG“ gewinnen Rundlauf-Cup

Hoogstede Die „Coolen Boys“ aus den dritten Klassen der Grundschule Wilsum und die Viertklässler von der „Jungs-WG“ der Grundschule in Hoogstede haben den Kreisentscheid im Rundlauf-Team-Cup in Hoogstede gewonnen. Die Wilsumer setzten sich am Montag bei dem Wettbewerb im Tischtennis gegen die „Unschlagbaren“ der Grundschule aus Osterwald durch. Im Endspiel der vierten Klassen besiegten die Hoogsteder die „Müllis“ aus Uelsen knapp mit 5:3. Als Hauptpreis werden die Sieger in Kürze einen kleinen Tischtennistisch mit einem Foto des Gewinnerteams erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/coole-boys-und-jungs-wg-gewinnen-rundlauf-cup-287801.html