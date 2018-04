Empfehlung - Cleveland verliert NBA-Playoff-Auftakt gegen Indiana

dpaCleveland. Cavs-Superstar LeBron James (24 Punkte, 12 Assists, 10 Rebounds) konnte die Niederlage seines Teams trotz eines Triple-Doubles nicht verhindern. Der Topscorer im Spiel war Indianas Victor Oladipo, der am Ende 32 Punkte auf seinem Konto hatte. Die Pacers liegen nach ihrem Auswärtserfolg in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel wird am Mittwoch erneut in Cleveland ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/cleveland-verliert-nba-playoff-auftakt-gegen-indiana-232709.html