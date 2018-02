Empfehlung - Christopher Hölscher wechselt im Sommer zum SV Vorwärts

fh Nordhorn. Vorwärts Nordhorn hat sich den ersten Zugang für die kommende Fußballsaison gesichert. Der Landesligist vermeldet den Wechsel von Christopher Hölscher (Foto), der im Sommer nach einem Jahr in der A-Jugend des FC Schüttorf 09 an den Immenweg zurückkehren wird. „Groß und dynamisch, ein klassischer Stürmer“, beschreibt Vorwärts-Obmann Jürgen Menger den Angreifer, der in dieser Saison für den 09-Nachwuchs in der Landesliga bisher 13 Tore erzielt hat und damit an zweiter Position der Torschützenliste geführt wird. Doch nicht nur die Treffsicherheit Hölschers sprach für die Rückholaktion. „Er ist auch sehr spielstark“, sagt Trainer Henning Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/christopher-hoelscher-wechselt-im-sommer-zum-sv-vorwaerts-225739.html