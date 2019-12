Empfehlung - Christian Engels hört am Saisonende als Borussia-Trainer auf

Neuenhaus Christian Engels wird in der kommenden Fußball-Saison nicht mehr die erste Mannschaft von Borussia Neuenhaus in der Kreisliga trainieren. „Nach vier Jahren habe ich mich entschieden, in der kommenden Saison eine Pause einzulegen und so mehr Zeit für meine Familie zu haben“, sagte Engels, der die Elite-Jugend-Lizenz hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/christian-engels-hoert-am-saisonende-als-borussia-trainer-auf-334614.html