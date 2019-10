Empfehlung - Chiara Kösters spielt in der Bundesliga

Emlichheim Im Grafschafter Mädchen-Fußball haben in den vergangenen Jahren mehrere Spielerinnen den Sprung zum Jugendleistungszentrum Emsland in Meppen geschafft. Am höchsten hinaus ging es bislang für Chiara Kösters: Die Emlichheimerin tritt mit den B-Juniorinnen in dieser Saison in der Bundesliga an – und spielt dort bislang eine ausgezeichnete Rolle. Hinter den Teams des Hamburger SV und des SV Werder Bremen belegen die Meppenerinnen den dritten Tabellenplatz. Mit dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Turbine Potsdam sind weitere namhafte Teams aus dem deutschen Frauenfußball in der höchsten Jugendspielklasse vertreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/chiara-koesters-spielt-in-der-bundesliga-321665.html