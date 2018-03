Empfehlung - Chiara Kösters schießt SV Meppen zum DFB-Futsal-Cup

Wuppertal. Chiara Kösters, Nachwuchs-Fußballerin aus Emlichheim, hat die C-Juniorinnen-Mannschaft des Jugendleistungszentrums Meppen zum Sieg beim 3. Futsal-Cup des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NordFV) geschossen: Im Finale des Turniers in Salzhausen im Kreis Harburg gegen den JFV Hannover „United“ erzielte die 14-Jährige das entscheidende Tor zum 2:1, nachdem sie bereits den ersten Treffer ihres Teams vorbereitet hatte. Als Nordmeister dürfen die Meppenerinnen am kommenden Sonnabend in Wuppertal am DFB-Futsal-Cup teilnehmen. Gegner in der Gruppenphase dieser deutschen Meisterschaft sind der Magdeburger FFC, die SG Gundelsheim/Bamberg und der SC Bad Neuenahr. Die beiden erstplatzierten Vereine erreichen das Halbfinale. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/chiara-koesters-schiesst-sv-meppen-zum-dfb-futsal-cup-228293.html