Empfehlung - Chelsea im Elfmeterschießen in die vierte FA-Cup-Runde

dpaLondon. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Eden Hazard. In dem Wiederholungsspiel hatte es nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung 1:1 (0:0) gestanden. Die erste Partie der beiden Mannschaften endete am 6. Januar in Norwich 0:0.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/chelsea-imelfmeterschiessen-in-die-vierte-fa-cup-runde-222180.html