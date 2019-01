Empfehlung - Charity-Spiel: Von traumhaften Toren und kuriosen Kostümen

Neuenhaus In einem ganz besonderen Spiel standen sich am Sonnabend die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Neuenhaus und die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen in der Boussy-Sporthalle gegenüber: In dem Duell zugunsten des „Brotkorbs“ stand nicht das Sportliche an erster Stelle, sondern der Spaß und das Sammeln von Spenden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/charity-spiel-von-traumhaften-toren-und-kuriosen-kostuemen-273125.html