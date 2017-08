Chancen, Favoriten und TV-Situation: Alles zur Basketball-EM

Mit dem Ziel Istanbul gehen die deutschen Basketballer in die EM. In der Vorrunde in Tel Aviv will sich das Team um NBA-Jungstar Dennis Schröder für die K.o.-Phase in der Türkei qualifizieren. Die Titelanwärter sind gleich geblieben, der TV-Sender hat sich geändert.