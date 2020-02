Empfehlung - Chance der SG-Handballer auf ersten Auswärtssieg eher vage

Neuenhaus In der Auswärtstabelle der Handball-Verbandsliga belegt die SG Neuenhaus/Uelsen mit 1:15 Punkten den vorletzten Tabellenplatz; schlechter steht nur die HSG Barnstorf/Diepholz II da (0:16). Ob die Niedergrafschafter am Sonnabend bei der HSG Heidmark (19.30 Uhr, Sportzentrum Fallingbostel) den ersten Sieg in dieser Spielzeit in fremder Halle einfahren, scheint eher unwahrscheinlich. Schließlich ist die Spielgemeinschaft des TSV Dorfmark und des SVE Bad Fallingbostel eine der besten Heimmannschaften und hat von sieben Saisonspielen vor eigenem Publikum sechs gewonnen und nur eines verloren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/chance-der-sg-handballer-auf-ersten-auswaertssieg-eher-vage-343987.html