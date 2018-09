Empfehlung - Carvalho wird für den DFB-Cup extra aus Portugal eingeflogen

Nordhorn Die Fußballer des SV Eintracht Nordhorn treten am Wochenende beim Ü40-Cup des Deutschen Fußball-Bundes in Berlin an – und wollen nach ihren Erfolgen auf Landes- und norddeutscher Ebene auch bei diesem bundesweiten Turnier gut mitspielen. Trainer Jochen Philipp und sein Team haben im Training der letzten Wochen den Grundstein für ein vernünftiges Ergebnis gelegt. Schließlich will Eintracht die großen Teams aus Berlin, Bielefeld und München ärgern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/carvalho-wird-fuer-den-dfb-cup-extra-aus-portugal-eingeflogen-249786.html