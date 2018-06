Empfehlung - Carvalho und Goolkate trainieren den SV Eintracht

Nordhorn Auf die Eintracht-Legende Zoran Milosevic folgen zwei langjährige Regional- und Oberligaspieler mit nahezu ebenso großer Vergangenheit im Verein: Victor Carvalho und Gert Goolkate trainieren in der kommenden Saison den Fußball-Bezirksligisten Eintracht Nordhorn. „Wir freuen uns, dass die Beiden die Mannschaft übernehmen. Wir haben eine interne Lösung angestrebt“, betont der Vorsitzende Wilfried Jeurink. Der 49 Jahre alte Carvalho spielte vergangene Saison in den Ü32- und Ü40-Mannschaften – unter anderem zusammen mit dem zwei Jahre jüngeren Goolkate, der zudem letzte Saison als Spielertrainer bei Alemannia Nordhorn noch aktiv war. Auch Carvalho trainierte in der Vergangenheit schon den SV Alemannia, Goolkate war als Trainer unter anderem beim SV Wietmarschenund beim SV Klausheide tätig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/carvalho-und-goolkate-trainieren-den-sv-eintracht-240643.html